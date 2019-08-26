Трое украинских теннисистов установили персональные рекорды в рейтинге АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. По итогам обновленного рейтинга АТР украинские теннисисты продемонстрировали прогресс, сообщает УНН со ссылкой на АТР.
Личный рекорд в свой актив записал Владислав Орлов, который дебютирует в топ-500 рейтинга АТР (479 ступенька с 63 баллами). У 24-летнего уроженца Харькова 35 позиций. Также новый лучший результат в карьере показали 20-летний Никита Маштаков (662, +48 мест) и 19-летний Алексей Крутых (756, 19).
Отметим, что первые ракетки Украины Сергей Стаховский и Илья Марченко потеряли позиции. Киевлянин опустился на одну ступень и стал 147, а Марченко на три - 430.
Добавим, что в топ-20 рейтинга изменений не произошло.
Напомним, южнокорейский теннисист Дак Хи Ли с недостатками слуха установил уникальное достижение в истории мирового тенниса.