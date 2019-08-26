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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 58946 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 76475 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124748 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135091 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124755 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127327 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129627 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153082 просмотра

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Трое украинских теннисистов установили персональные рекорды в рейтинге АТР

Трое украинских теннисистов установили персональные рекорды в рейтинге АТР

Киев  •  УНН

 • 10488 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. По итогам обновленного рейтинга АТР украинские теннисисты продемонстрировали прогресс, сообщает УНН со ссылкой на АТР.

Личный рекорд в свой актив записал Владислав Орлов, который дебютирует в топ-500 рейтинга АТР (479 ступенька с 63 баллами). У 24-летнего уроженца Харькова 35 позиций. Также новый лучший результат в карьере показали 20-летний Никита Маштаков (662, +48 мест) и 19-летний Алексей Крутых (756, 19).

Отметим, что первые ракетки Украины Сергей Стаховский и Илья Марченко потеряли позиции. Киевлянин опустился на одну ступень и стал 147, а Марченко на три - 430.

Добавим, что в топ-20 рейтинга изменений не произошло.

Напомним, южнокорейский теннисист Дак Хи Ли с недостатками слуха установил уникальное достижение в истории мирового тенниса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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