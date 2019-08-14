Троє українок заявилися на турнір "WTA Premier 5" в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Троє провідних тенісисток України виступатимуть на престижних змаганнях "WTA Premier 5" в Ухані (Китай), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
До списку заявлених 64-х тенісисток основної сітки одиночного розряду потрапили наші Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.
Зазначимо, що також участь візьмуть усі топові тенісистки планети. З першої десятки не буде лише Наомі Осаки (перша ракетка світу) та Серени Вільямс (8).
Примітно, що призовий фонд турніру, який проходитиме з 23 по 29 вересня, складатиме 2,8 млн. дол.