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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 58867 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 76450 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124744 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135087 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124754 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127327 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129627 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153082 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трое украинок заявились на турнир "WTA Premier 5" в Китае

Трое украинок заявились на турнир "WTA Premier 5" в Китае

Киев  •  УНН

 • 8665 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Трое ведущих теннисисток Украины будут выступать на престижных соревнованиях "WTA Premier 5" в Ухане (Китай), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

В список заявленных 64-х теннисисток основной сетки одиночного разряда попали наши Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Отметим, что также участие примут все топовые теннисистки планеты. Из первой десятки не будет только Наоми Осаки (первая ракетка мира) и Серены Уильямс (8).

Примечательно, что призовой фонд турнира, который пройдет с 23 по 29 сентября, составит 2,8 млн долл.

Украинские Национальные Новости

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