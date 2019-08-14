Трое украинок заявились на турнир "WTA Premier 5" в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Трое ведущих теннисисток Украины будут выступать на престижных соревнованиях "WTA Premier 5" в Ухане (Китай), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
В список заявленных 64-х теннисисток основной сетки одиночного разряда попали наши Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.
Отметим, что также участие примут все топовые теннисистки планеты. Из первой десятки не будет только Наоми Осаки (первая ракетка мира) и Серены Уильямс (8).
Примечательно, что призовой фонд турнира, который пройдет с 23 по 29 сентября, составит 2,8 млн долл.