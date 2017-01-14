Троє постраждалих дітей у ДТП на Рівненщині досі у лікарні з переохолодженням - медики

За його словами, діти намокли, бо мікроавтобус злетів у кювет, де була вода. Троє діток певний час були у холодній воді, поки їх дістали рятувальники. Малюки отримали переохолодження. Стан дітей задовільний.

Як повідомляв УНН, троє дітей вижили з батьками в аварії на Рівненщині. У четвер, 12 січня, на трасі поблизу села Кисоричі в Рокитнівському районі із дороги злетів мікроавтобус, у якому перебували батьки, 3-річний син та дві 8-річні доньки. Усі залишились живими. Киянин, який керував авто, не постраждав. А от матір із дітьми отримали травми голови. Слідчі з'ясували, що водій на швидкості не впорався з керуванням і злетів з дороги.