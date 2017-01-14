Трое пострадавших детей в ДТП в Ровенской области до сих пор в больнице с переохлаждением - медики
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 14 января. УНН. Врачи Рокитновской центральной районной больницы продолжают оказывать помощь трем киевским детям, которые с родителями попали в аварию в Ровенской области. Тогда в результате ДТП пострадала и их мать. Об этом сообщил УНН и.о. главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Александр Рудик.
По его словам, дети намокли, потому что микроавтобус слетел в кювет, где была вода. Трое детей некоторое время были в холодной воде, пока их достали спасатели. Малыши получили переохлаждение. Состояние детей удовлетворительное.
Как сообщал УНН, трое детей выжили с родителями в аварии в Ровенской области. В четверг, 12 января, на трассе вблизи села Кисоричи в Рокитновском районе с дороги слетел микроавтобус, в котором находились родители, 3-летний сын и две 8-летние дочери. Все остались живы. Киевлянин, который управлял авто не пострадал. А вот мать с детьми получили травмы головы. Следователи выяснили, что водитель на скорости не справился с управлением и слетел с дороги.