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Трое пострадавших детей в ДТП в Ровенской области до сих пор в больнице с переохлаждением - медики

Трое пострадавших детей в ДТП в Ровенской области до сих пор в больнице с переохлаждением - медики

Киев • УНН

 • 8511 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 14 января. УНН. Врачи Рокитновской центральной районной больницы продолжают оказывать помощь трем киевским детям, которые с родителями попали в аварию в Ровенской области. Тогда в результате ДТП пострадала и их мать. Об этом сообщил УНН и.о. главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Александр Рудик.

По его словам, дети намокли, потому что микроавтобус слетел в кювет, где была вода. Трое детей некоторое время были в холодной воде, пока их достали спасатели. Малыши получили переохлаждение. Состояние детей удовлетворительное.

Как сообщал УНН, трое детей выжили с родителями в аварии в Ровенской области. В четверг, 12 января, на трассе вблизи села Кисоричи в Рокитновском районе с дороги слетел микроавтобус, в котором находились родители, 3-летний сын и две 8-летние дочери. Все остались живы. Киевлянин, который управлял авто не пострадал. А вот мать с детьми получили травмы головы. Следователи выяснили, что водитель на скорости не справился с управлением и слетел с дороги.

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