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Троє поліцейських на Одещині підкинули в авто зброю, щоб викрасти 120 тис. дол.

Троє поліцейських на Одещині підкинули в авто зброю, щоб викрасти 120 тис. дол.

Київ • УНН

 • 21187 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Одеській області троє поліцейський підкинули в автомобіль місцевого жителя зброю, щоб викрасти 120 тис. дол., які йому належали. Про це на своїй сторінці у Facebook Національна поліція України, передає УНН.

“Сфабрикувати кримінальне провадження, організувати затримання начебто „зловмисників“, підкинути в їхній автомобіль зброю — і в результаті викрасти дві сумки зі 120 тисячами доларів США”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається трьох поліцейських було викрито на цьому злочині та затримано оперативними співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки разом з іншими правоохоронними органами.

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