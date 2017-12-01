Троє поліцейських на Одещині підкинули в авто зброю, щоб викрасти 120 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Одеській області троє поліцейський підкинули в автомобіль місцевого жителя зброю, щоб викрасти 120 тис. дол., які йому належали. Про це на своїй сторінці у Facebook Національна поліція України, передає УНН.
“Сфабрикувати кримінальне провадження, організувати затримання начебто „зловмисників“, підкинути в їхній автомобіль зброю — і в результаті викрасти дві сумки зі 120 тисячами доларів США”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невідомі напали на чоловіка в Києві: намагались забрати сумку з грошима
Як зазначається трьох поліцейських було викрито на цьому злочині та затримано оперативними співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки разом з іншими правоохоронними органами.