Трое полицейских в Одесской области подбросили в машину оружие, чтобы похитить 120 тыс. долл.

"Сфабриковать уголовное производство, организовать задержание вроде бы "злоумышленников", подбросить в их автомобиль оружие - и в результате похитить две сумки с 120 тысячами долларов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные напали на мужчину в Киеве: пытались забрать сумку с деньгами

Как отмечается трех полицейских было разоблачено на этом преступлении и задержано оперативными сотрудниками Департамента внутренней безопасности вместе с другими правоохранительными органами.