Трое полицейских в Одесской области подбросили в машину оружие, чтобы похитить 120 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Одесской области трое полицейский подбросили в автомобиль местного жителя оружие, чтобы похитить 120 тыс. долл., которые ему принадлежали. Об этом на своей странице в Facebook Национальная полиция Украина, передает УНН.
"Сфабриковать уголовное производство, организовать задержание вроде бы "злоумышленников", подбросить в их автомобиль оружие - и в результате похитить две сумки с 120 тысячами долларов", - говорится в сообщении.
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Как отмечается трех полицейских было разоблачено на этом преступлении и задержано оперативными сотрудниками Департамента внутренней безопасности вместе с другими правоохранительными органами.