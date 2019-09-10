Троє підлітків підуть під суд за зняте на відео жорстоке побиття чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Троє підлітків, які жорстоко побили чоловіка та зняли свої дії на відео, постануть перед судом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох неповнолітніх, які з хуліганських мотивів завдали тілесних ушкоджень 51-річному чоловіку", - вказали у прокуратурі.
У відомстві додали, що кричущий інцидент стався 18 червня цього року на території житлового масиву Виноградар у Подільському районі столиці.
"Побачивши у дворі житлового будинку чоловіка, який здався їм безхатьком, молодики почали по черзі наносити йому удари по різним частинам тіла. На його прохання зупинитися та не чіпати його, зловмисники не реагували. Більше того, свої дії підлітки знімали на мобільний телефон та в подальшому виклали відеозапис у соціальну мережу", - нагадали у прокуратурі.
Дії підлітків кваліфіковано за ч.ч. 2,3 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб).
Обвинувальний акт за вказаними статтями скеровано до Подільського районного суду для розгляду по суті.
"Зауважимо також, що один із підозрюваних весною 2019 року вже був суджений за вчинення аналогічного кримінального правопорушення, яке виразилось в розпилюванні на вулиці сльозогіного газу в обличчя літніх жінок та фіксуванні вказаних дій на камеру мобільного телефону", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, підлітки до смерті побили знайомого та виклали фото в інтернет.