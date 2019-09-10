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Трое подростков пойдут под суд за снятое на видео жестокое избиение мужчины

Трое подростков пойдут под суд за снятое на видео жестокое избиение мужчины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Трое подростков, которые жестоко избили мужчину и сняли свои действия на видео, предстанут перед судом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении трех несовершеннолетних, из хулиганских побуждений нанесших телесные повреждения 51-летнему мужчине", - указали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что вопиющий инцидент произошел 18 июня этого года на территории жилого массива Виноградарь в Подольском районе столицы.

"Увидев во дворе жилого дома мужчину, который показался им бездомным, молодые люди начали поочередно наносить ему удары по различным частям тела. По его просьбе остановиться и не трогать его, злоумышленники не реагировали. Более того, свои действия подростки снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выложили видеозапись в социальную сеть", - напомнили в прокуратуре.

Действия подростков квалифицированы по ч.ч. 2,3 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц).

Обвинительный акт по указанным статьям направлен в Подольский районный суд для рассмотрения по существу.

"Отметим также, что один из подозреваемых весной 2019 года уже был судим за совершение аналогичного уголовного правонарушения, выразившегося в распылении на улице слезоточивого газа в лицо женщин в возрасте и фиксировании указанных действий на камеру мобильного телефона", - отметили в прокуратуре.

Напомним, подростки до смерти избили знакомого и выложили фото в интернет.

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