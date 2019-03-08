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Троє молодиків проникли до чужої оселі, побили та пограбували господарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Поліцією затримано трьох молодиків, які проникли до чужої оселі та скоїли грабіж. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області. 

Напад стався 7 березня близько 16:00 у місті Ізюм Харківської області. 45 та 50 річні потерпілі були доставлені до місцевої лікарні із забоями.

Того ж дня співробітники карного розшуку Ізюмського відділу поліції встановили особи та затримали зловмисників. Ними виявились троє місцевих мешканців 17 та 18 років.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 162 (порушення недоторканності житла), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Хлопцям загрожує до 8 років позбавлення волі. Їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час вирішується питання про повідомлення їм про підозру у скоєнні злочинів. 

Як повідомляв УНН, в Одесі пограбували співвласника крюїнгової компанії.

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