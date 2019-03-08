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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 120195 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 116818 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145124 просмотра

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Трое молодых людей проникли в чужой дом, избили и ограбили хозяев

Трое молодых людей проникли в чужой дом, избили и ограбили хозяев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Полицией задержаны трое молодых людей, которые проникли в чужой дом и совершили грабеж. Об этом УНН сообщили в прес-службе полиции Харьковской области.

Нападение произошло 7 марта около 16:00 в городе Изюм Харьковской области. 45 и 50 летние пострадавшие были доставлены в местную больницу с ушибами.

В тот же день сотрудники уголовного розыска Изюмского отдела полиции установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей 17 и 18 лет.

Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ребятам грозит до 8 лет лишения свободы. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрения в совершении преступлений.

Как сообщал УНН, в Одессе ограбили совладельца крюинговой компании.

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