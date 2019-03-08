Трое молодых людей проникли в чужой дом, избили и ограбили хозяев

Нападение произошло 7 марта около 16:00 в городе Изюм Харьковской области. 45 и 50 летние пострадавшие были доставлены в местную больницу с ушибами.

В тот же день сотрудники уголовного розыска Изюмского отдела полиции установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей 17 и 18 лет.

Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ребятам грозит до 8 лет лишения свободы. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрения в совершении преступлений.



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