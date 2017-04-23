Троє молодиків пограбували столичний комісійний магазин на Оболоні - поліція

“Час пограбування зловмисники фіксували на секундомір. Подія сталася вчора ввечері в Оболонському районі Києва. Зі слів 23-річного продавця-консультанта комісійного магазину, троє молодиків, вдарили його в обличчя і збили з ніг.

Розбивши вітрини, вони забрали фотоапарати та мобільні телефони. При цьому продавець помітив, що один із них тримав у руках секундомір: у такий спосіб нападники фіксували, скільки часу їм знадобилося для вчинення злочину”, — повідомила О.Блищик.

За словами Блищик, дана подія зареєстрована належним чином та розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

“Поліція розшукує нападників. За вчинення злочину їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — додала вона.

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