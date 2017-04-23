Трое парней ограбили столичный комиссионный магазин на Оболони - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Трое парней ограбили комиссионный магазин в Оболонском районе Киева, фиксируя секундомером время, которое было потрачено на ограбление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик, передает УНН.
“Время ограбления злоумышленники фиксировали на секундомер. Происшествие произошло вчера вечером в Оболонском районе Киева. По словам 23-летнего продавца-консультанта комиссионного магазина, трое молодых людей, ударили его в лицо и сбили с ног.
Разбив витрины, они забрали фотоаппараты и мобильные телефоны. При этом продавец заметил, что один из них держал в руках секундомер: таким образом нападавшие фиксировали, сколько времени им потребовалось для совершения преступления”, - сообщила О.Блищик.
По словам Блищик, данное событие зарегистрировано надлежащим образом и начата уголовное производство по ч. 3 в. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
“Полиция разыскивает нападавших. За совершение преступления им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества”, - добавила она.
Как сообщал УНН, столичный грабитель выдавал себя за кассира по валютным операциям.