Троє людей загинули в пожежі на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 21 січня. УНН. У смт Велика Олександрівка під час гасіння пожежі виявлено трьох загиблих чоловіків, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Херсонській області.
Так, 21 січня о 8:53 на номер Служби порятунку “101” у смт Велика Олександрівка надійшло повідомлення про прожежу у приватному одноповерховому будинку на вул.Садовій. На місце події оперативно прибуло пожежно-рятувальне відділення 4-ї ДПРЧ по охороні Великоолександрівського району. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат виявлено трьох загиблих: господаря 1939 року народження та двох чоловіків 1965 років народження.
Пожежа локалізована о 9:00, ліквідована о 9:35 на площі 6 кв. м. Попередньо з’ясовано, що пожежа могла виникнути через несправність пічного опалення, оскільки осередок горіння знаходився біля пічки. Остаточна причина пожежі встановлюється. Причина смерті людей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.
На місці події задіяна 1 одиниця техніки та 8 осіб особового складу.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні сталось 133 пожежі, внаслідок яких загинуло сім осіб, також дві особи постраждало.