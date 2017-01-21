Три человека погибли в пожаре в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 21 января. УНН. В пгт Великая Александровка во время тушения пожара обнаружены трое погибших мужчин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГосЧС Украины в Херсонской области.
Так, 21 января в 8:53 на номер Службы спасения "101" в пгт Великая Александровка поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме на ул.Садовая. На место происшествия оперативно прибыло пожарно-спасательное отделение 4-й ГПСЧ по охране Великоолександривского района. Во время ликвидации пожара в одной из комнат обнаружено трех погибших: хозяин 1939 года рождения и двух мужчин 1965 года рождения.
Пожар локализован в 9:00, ликвидирован в 9:35 на площади 6 кв. м. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неисправности печного отопления, поскольку очаг горения находился у печки. Окончательная причина пожара устанавливается. Причина смерти людей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
На месте происшествия задействована 1 единица техники и 8 человек личного состава.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 133 пожара, в результате которых погибли семь человек, также два человека пострадали.