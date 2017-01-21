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Три человека погибли в пожаре в Херсонской области

Три человека погибли в пожаре в Херсонской области

Киев • УНН

 • 7810 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 21 января. УНН. В пгт Великая Александровка во время тушения пожара обнаружены трое погибших мужчин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГосЧС Украины в Херсонской области.

Так, 21 января в 8:53 на номер Службы спасения "101" в пгт Великая Александровка поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме на ул.Садовая. На место происшествия оперативно прибыло пожарно-спасательное отделение 4-й ГПСЧ по охране Великоолександривского района. Во время ликвидации пожара в одной из комнат обнаружено трех погибших: хозяин 1939 года рождения и двух мужчин 1965 года рождения.

Пожар локализован в 9:00, ликвидирован в 9:35 на площади 6 кв. м. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неисправности печного отопления, поскольку очаг горения находился у печки. Окончательная причина пожара устанавливается. Причина смерти людей будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия задействована 1 единица техники и 8 человек личного состава.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 133 пожара, в результате которых погибли семь человек, также два человека пострадали.

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