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Троє людей загинули в лісових пожежах у Теннессі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Три людини загинули під час лісових пожеж, що вирують в окрузі Севі у штаті Теннессі в США, що зачепила більше 6 тис. га і змусила туристів евакуюватися з курортів, передає УНН з посиланням на CNN.

Троє людей загинули в лісових пожежах у Теннессі

Лісові пожежі, які почалися в понеділок, пошкодили або зруйнували понад 250 будівель на сході Теннессі. У вівторок чиновники повідомили, що лихо обійшло кілька основних туристичних визначних пам'яток.

Начальник пожежної служби курортного міста Гатлінберга Грег Міллер сказав, що троє людей загинули під час пожеж в окремих інцидентах.

Причина загоряння встановлюється слідчими.

Під час шторму в перші 24 години через сильні пориви вітру лісова пожежа поширилася по всьому національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс і довколишніх населених пунктах. Вітри пошкодили лінії електропередач і спровокували відключення електроенергії у тисяч людей. У свою чергу це призвело до появи нових пожеж.

Пожежа знищила низку об'єктів в Гатлінберзі і в рекреаційному комплексі "Westgate Smoky Mountain Resort & Spa".

У вівторок пожежні продовжили гасити вогонь і розчищати дороги від повалених дерев і стовпів. При цьому влада видала наказ про евакуацію Гатлінберга і прилеглих районів, включаючи частину Піджен Форджа, де розташований тематичний парк "Dollywood". Людей звідти евакуювали. Парк не був пошкоджений.

Чиновники заявили, що ще не знають, коли жителі зможуть повернутися до евакуйованих через пожежу районів. У цих місцях діє комендантська година - з 18 години до 6 години ранку.

Губернатор Теннессі Білл Хеслем заявив, що завданий регіону - "трохи приголомшливий".

Попри прогрес з гасінням пожеж у Теннессі чиновники приготувалися до того, що у середу з'являтимуться осередки пожеж. Влада каже що найбільше занепокоєння у цьому питанні - вітер.

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