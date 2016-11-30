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Три человека погибли в лесных пожарах в Теннесси

Киев • УНН

 • 7311 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Три человека погибли во время лесных пожаров, бушующих в округе Севи в штате Теннесси в США, которые затронули более 6 тыс. га и заставили туристов эвакуироваться с курортов, передает УНН со ссылкой на CNN.

Три человека погибли в лесных пожарах в Теннесси

Лесные пожары, которые начались в понедельник, повредили или разрушили более 250 зданий на востоке Теннесси. Во вторник чиновники сообщили, что беда обошла несколько основных туристических достопримечательностей.

Начальник пожарной службы курортного города Гатлинберг Грег Миллер сказал, что три человека погибли во время пожаров в отдельных инцидентах.

Причина возгорания устанавливается следователями.

Во время шторма в первые 24 часа из-за сильных порывов ветра лесной пожар распространился по всему национальному парку Грейт-Смоки-Маунтинс и близлежащим населенным пунктам. Ветры повредили линии электропередач и спровоцировали отключение электроэнергии у тысяч людей. В свою очередь это привело к появлению новых пожаров.

Пожар уничтожил ряд объектов в Гатлинберге и в рекреационном комплексе "Westgate Smoky Mountain Resort & Spa".

Во вторник пожарные продолжили тушить огонь и расчищать дороги от поваленных деревьев и столбов. При этом власти выдали приказ об эвакуации Гатлинберга и прилегающих районов, включая часть Пиджен Фордж, где расположен тематический парк "Dollywood". Людей оттуда эвакуировали. Парк не был поврежден.

Чиновники заявили, что еще не знают, когда жители смогут вернуться в эвакуированные из-за пожара районы. В этих местах действует комендантский час - с 18 часов до 6:00 утра.

Губернатор Теннесси Билл Хеслам заявил, что нанесенный региону ущерб - "немного потрясающий".

Несмотря на прогресс с тушением пожаров в Теннесси чиновники приготовились к тому, что в среду будут появляться очаги пожаров. Пожарные говорят, что наибольшее беспокойство в этом вопросе - ветер.

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