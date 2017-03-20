Троє людей загинули в ДТП на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Київщині загинули троє людей, серед яких неповнолітній. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Так, 31-річний водій не впорався з керуванням і скоїв наїзд на дерево. У результаті ДТП водій та двоє пасажирів, серед яких один неповнолітній, загинули на місці. Трьох пасажирів 16-річного віку госпіталізовано з тяжкими травмами до реанімації.
Встановлено, що о 23.40 на 16 км автодороги Баришівка-Перемога, поблизу с. Гостролуччя, водій, керуючи автомобілем " Subaru", на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і врізався у дерево. Водій та всі пасажири автівки – жителі села Перемога.
Наразі лікарі борються за життя трьох неповнолітніх, яких у стані алкогольного сп'яніння та з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.
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