Три человека погибли в ДТП в Киевской области

Так, 31-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, погибли на месте. Трех пассажиров 16-летнего возраста госпитализировали с тяжелыми травмами в реанимацию.

Установлено, что в 23:40 на 16 км автодороги Барышевка-Победа, вблизи с. Остролучье, водитель, управляя автомобилем "Subaru", на закругленном участке дороги не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и все пассажиры автомобиля - жители села Победа.

Сейчас врачи борются за жизнь трех несовершеннолетних, которые в состоянии алкогольного опьянения и с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в реанимационное отделение больницы. По этому факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, нетрезвый водитель насмерть сбил двух пешеходов в Харькове.