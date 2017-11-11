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Троє людей потрапили до реанімації через отруєння рибою на Львівщині

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. До реанімаційного відділення Перемишлянської ЦРЛ на Львівщині госпіталізували трьох жителів с.Затемне Перемишлянського району з діагнозом “харчове отруєння”. Про це повідомили у Львівській обласній держадміністрації, передає УНН.

Потерпілі повідомили, що причиною отруєння могла бути в’ялена риба, яку вони придбали у магазині і вживали напередодні.

“Станом на 06:00 11 листопада потерпілі переведені в інфекційне відділення. За інформацією приймального відділення Перемишлянської ЦРЛ загрози життю і здоров’ю даних осіб немає”, — йдеться у повідомленні.

Наразі призначено експертизи та встановлюються обставини події.

Нагадаємо, у вересні цього року у Львові сталося масове отруєння в’яленою рибою. Загалом постраждало 63 особи.

Українські Національні Новини

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