Троє людей потрапили до реанімації через отруєння рибою на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. До реанімаційного відділення Перемишлянської ЦРЛ на Львівщині госпіталізували трьох жителів с.Затемне Перемишлянського району з діагнозом “харчове отруєння”. Про це повідомили у Львівській обласній держадміністрації, передає УНН.
Потерпілі повідомили, що причиною отруєння могла бути в’ялена риба, яку вони придбали у магазині і вживали напередодні.
“Станом на 06:00 11 листопада потерпілі переведені в інфекційне відділення. За інформацією приймального відділення Перемишлянської ЦРЛ загрози життю і здоров’ю даних осіб немає”, — йдеться у повідомленні.
Наразі призначено експертизи та встановлюються обставини події.
Нагадаємо, у вересні цього року у Львові сталося масове отруєння в’яленою рибою. Загалом постраждало 63 особи.