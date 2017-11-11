Три человека попали в реанимацию из-за отравления рыбой во Львовской области

Пострадавшие сообщили, что причиной отравления могла быть вяленая рыба, которую они приобрели в магазине и употребляли накануне.

“По состоянию на 6:00 11 ноября пострадавшие переведены в инфекционное отделение. По информации приемного отделения Перемышлянской ЦРБ угрозы жизни и здоровью этих лиц нет”, — говорится в сообщении.

Сейчас назначены экспертизы и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в сентябре этого года во Львове произошло массовое отравление вяленой рыбой. Всего пострадало 63 человека.