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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Три человека попали в реанимацию из-за отравления рыбой во Львовской области

Три человека попали в реанимацию из-за отравления рыбой во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 14196 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. В реанимационное отделение Перемышлянской ЦРБ во Львовской области госпитализировали трех жителей с.Затемное Перемышлянского района с диагнозом “пищевое отравление”. Об этом сообщили во Львовской областной госадминистрации, передает УНН.

Пострадавшие сообщили, что причиной отравления могла быть вяленая рыба, которую они приобрели в магазине и употребляли накануне.

“По состоянию на 6:00 11 ноября пострадавшие переведены в инфекционное отделение. По информации приемного отделения Перемышлянской ЦРБ угрозы жизни и здоровью этих лиц нет”, — говорится в сообщении.

Сейчас назначены экспертизы и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в сентябре этого года во Львове произошло массовое отравление вяленой рыбой. Всего пострадало 63 человека.

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