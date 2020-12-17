Троє гравців покинули стан клубу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Троє футболістів залишили лави ФК “Минай” у нинішнє міжсезоння. Про це сказано на сайті клубу, передає УНН.
Припинили співпрацю із клубом за згодою сторін Олег Допілка, Олександр Глагола та іспанський легіонер Едгар Каппарос.
Допілка — ветеран команди. Приєднався до “Минаю” у травні 2017-го. За цей час виграв з клубом всі трофеї на обласному рівні, Другу та Першу лігу чемпіонату України.
На професійному рівні Допілка зіграв за “Минай” 33 матчі (плюс 2 за дубль). Забив 1 гол (в 1/8 фіналу Кубка України), ще 3 голами відзначався на аматорському рівні.
Глагола приєднався до “Минаю” в 2019-му році. Провів за команду 24 матчі (плюс 4 гри за дубль), забив 2 голи (плюс 1 за дубль) та зробив 5 гольових передач. В минулому сезоні був одним з найкращих асистентів в Кубку України.
Каппарос приєднався до складу клубу на початку цього сезону. За U-21 “Минаю” зіграв 6 матчів.
Додамо, “Минай” з 10 очками займає 11 місце в чемпіонаті.