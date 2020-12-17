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Троє гравців покинули стан клубу УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Троє футболістів залишили лави ФК “Минай” у нинішнє міжсезоння. Про це сказано на сайті клубу, передає УНН.

Троє гравців покинули стан клубу УПЛ

Припинили співпрацю із клубом за згодою сторін Олег Допілка, Олександр Глагола та іспанський легіонер Едгар Каппарос.

Допілка — ветеран команди. Приєднався до “Минаю” у травні 2017-го. За цей час виграв з клубом всі трофеї на обласному рівні, Другу та Першу лігу чемпіонату України.

На професійному рівні Допілка зіграв за “Минай” 33 матчі (плюс 2 за дубль). Забив 1 гол (в 1/8 фіналу Кубка України), ще 3 голами відзначався на аматорському рівні.

Глагола приєднався до “Минаю” в 2019-му році. Провів за команду 24 матчі (плюс 4 гри за дубль), забив 2 голи (плюс 1 за дубль) та зробив 5 гольових передач. В минулому сезоні був одним з найкращих асистентів в Кубку України.

Каппарос приєднався до складу клубу на початку цього сезону. За U-21 “Минаю” зіграв 6 матчів.

Додамо, “Минай” з 10 очками займає 11 місце в чемпіонаті.

Українські Національні Новини

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