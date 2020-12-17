Трое игроков покинули состав клуба УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Трое футболистов покинули ряды ФК “Минай” в нынешнее межсезонье. Об этом говорится на сайте клуба, передает УНН.
Прекратили сотрудничество с клубом по соглашению сторон Олег Допилка, Александр Глагола и испанский легионер Эдгар Каппарос.
Допилка — ветеран команды. Присоединился к “Минаю” в мае 2017 года. За это время выиграл с клубом все трофеи на областном уровне, вторую и первую лигу чемпионата Украины.
На профессиональном уровне Допилка сыграл за “Минай” 33 матча (плюс 2 за дубль). Забил 1 гол (в 1/8 финала Кубка Украины), еще 3 голами отмечался на любительском уровне.
Глагола присоединился к “Минаю” в 2019 году. Провел за команду 24 матча (плюс 4 игры за дубль), забил 2 гола (плюс 1 за дубль) и сделал 5 голевых передач. В прошлом сезоне был одним из лучших ассистентов в Кубке Украины.
Каппарос присоединился в состав клуба в начале этого сезона. За U-21 “Минаю” сыграл 6 матчей.
Добавим, “Минай” с 10 очками занимает 11 место в чемпионате.