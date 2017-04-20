Троє футболістів "Ювентуса" потрапили до символічної збірної тижня ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. УЄФА оголосив символічну команду тижня за підсумками чвертьфінальних матчей-відповідей, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
Оборону команди тижня практично повністю склали представники туринського "Ювентуса" (3 із 4-х), за допомогою яких "стара синьйора" не пропустила жодного м'яча у гостьовій зустрічі проти "Барселони".
Повністю склад включає в себе наступних виконавців:
Воротар: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона");
Захисники: Жерар Піке ("Барселона"), Алекс Сандро, Дані Алвес, Леонардо Бонуччі (всі – "Ювентус");
Півзахисники: Тома Лемар, Келін Мбаппе (обидва – "Монако"), Сауль Ньїгес ("Атлетіко");
Нападники: Марко Ройс ("Борусія" Д), Роберт Лєвандовскі ("Баварія"), Кріштіану Роналду ("Реал").
Як повідомляв УНН, "Ювентус" вибив "Барселону" з розіграшу Ліги чемпіонів.