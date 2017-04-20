Трое футболистов "Ювентуса" попали в символическую сборную недели ЛЧ

Оборона команды недели практически полностью составили представители туринского "Ювентуса" (3 из 4-х), с помощью которых "старая синьора" не пропустила ни одного мяча в гостевой встрече против "Барселоны".

Полностью состав включает в себя следующих исполнителей:

Вратарь: Тер Штеген ("Барселона");

Защитники: Жерар Пике ("Барселона"), Алекс Сандро, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все - "Ювентус");

Полузащитники: Тома Лемар, Келин Мбаппе (оба - "Монако"), Сауль Ньигес ("Атлетико");

Нападающие: Марко Ройс ("Боруссия" Д), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Реал").

Как сообщал УНН, "Ювентус" выбил "Барселону" из розыгрыша Лиги чемпионов .