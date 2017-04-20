Трое футболистов "Ювентуса" попали в символическую сборную недели ЛЧ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34653 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100572 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152494 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114877 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115588 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112000 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103927 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106951 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103465 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152612 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Трое футболистов "Ювентуса" попали в символическую сборную недели ЛЧ

Трое футболистов "Ювентуса" попали в символическую сборную недели ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 12228 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. УЕФА объявил символическую команду недели по итогам четвертьфинальных ответных матчей, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

Оборона команды недели практически полностью составили представители туринского "Ювентуса" (3 из 4-х), с помощью которых "старая синьора" не пропустила ни одного мяча в гостевой встрече против "Барселоны".

Полностью состав включает в себя следующих исполнителей:

Вратарь: Тер Штеген ("Барселона");

Защитники: Жерар Пике ("Барселона"), Алекс Сандро, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все - "Ювентус");

Полузащитники: Тома Лемар, Келин Мбаппе (оба - "Монако"), Сауль Ньигес ("Атлетико");

Нападающие: Марко Ройс ("Боруссия" Д), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Реал").

Как сообщал УНН, "Ювентус" выбил "Барселону" из розыгрыша Лиги чемпионов .

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