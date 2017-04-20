Трое футболистов "Ювентуса" попали в символическую сборную недели ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. УЕФА объявил символическую команду недели по итогам четвертьфинальных ответных матчей, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
Оборона команды недели практически полностью составили представители туринского "Ювентуса" (3 из 4-х), с помощью которых "старая синьора" не пропустила ни одного мяча в гостевой встрече против "Барселоны".
Полностью состав включает в себя следующих исполнителей:
Вратарь: Тер Штеген ("Барселона");
Защитники: Жерар Пике ("Барселона"), Алекс Сандро, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все - "Ювентус");
Полузащитники: Тома Лемар, Келин Мбаппе (оба - "Монако"), Сауль Ньигес ("Атлетико");
Нападающие: Марко Ройс ("Боруссия" Д), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Реал").
Как сообщал УНН, "Ювентус" выбил "Барселону" из розыгрыша Лиги чемпионов .