Троє футболістів "Шахтаря" потрапили в символічну збірну тижня Ліги Європи

Найбільше представництво у символічній збірній у “Шахтаря” та “Севільї” — по три гравці.

Зі сторони “гірників” до команди потрапили Жуніор Мораес, Микола Матвієнко та Додо.

Також в збірній знайшлося місце:

Воротар — Руй Патрісіу “Вулверхемптон”, захисники — Регілон “Севілья”, Тапсоба “Байєр”, півзахисники — Фальк “Копенгаген”, Банега “Севілья”, Мата “Манчестер Юнайтед”, Навас “Севілья”, нападник — Вінн “Копенгаген”.

Нагадаємо, що “Шахтар” завдав поразки “Вольфсбургу” (3:0) у матчі у відповідь 1/8 фіналу ЛЄ.