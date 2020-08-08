Троє футболістів "Шахтаря" потрапили в символічну збірну тижня Ліги Європи

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сайт УЄФА опублікував імена кращих 11 гравців за підсумками поєдинків тижня в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, інформує УНН.

Найбільше представництво у символічній збірній у “Шахтаря” та “Севільї” — по три гравці.

Зі сторони “гірників” до команди потрапили Жуніор Мораес, Микола Матвієнко та Додо.

Також в збірній знайшлося місце:

Воротар — Руй Патрісіу “Вулверхемптон”, захисники — Регілон “Севілья”, Тапсоба “Байєр”, півзахисники — Фальк “Копенгаген”, Банега “Севілья”, Мата “Манчестер Юнайтед”, Навас “Севілья”, нападник — Вінн “Копенгаген”.

Нагадаємо, що “Шахтар” завдав поразки “Вольфсбургу” (3:0) у матчі у відповідь 1/8 фіналу ЛЄ.

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