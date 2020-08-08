Троє футболістів "Шахтаря" потрапили в символічну збірну тижня Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сайт УЄФА опублікував імена кращих 11 гравців за підсумками поєдинків тижня в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, інформує УНН.
Найбільше представництво у символічній збірній у “Шахтаря” та “Севільї” — по три гравці.
Зі сторони “гірників” до команди потрапили Жуніор Мораес, Микола Матвієнко та Додо.
Також в збірній знайшлося місце:
Воротар — Руй Патрісіу “Вулверхемптон”, захисники — Регілон “Севілья”, Тапсоба “Байєр”, півзахисники — Фальк “Копенгаген”, Банега “Севілья”, Мата “Манчестер Юнайтед”, Навас “Севілья”, нападник — Вінн “Копенгаген”.
Нагадаємо, що “Шахтар” завдав поразки “Вольфсбургу” (3:0) у матчі у відповідь 1/8 фіналу ЛЄ.