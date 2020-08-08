Трое футболистов "Шахтера" попали в символическую сборную недели Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сайт УЕФА опубликовал имена лучших 11 игроков по итогам матчей недели в рамках 1/8 финала Лиги Европы, информирует УНН.
Наибольшее представительство в символической сборной у “Шахтера” и “Севильи” — по три игрока.
Со стороны “горняков” в команду попали Жуниор Мораес, Николай Матвиенко и Додо.
Также в сборной нашлось место:
Вратарь — Руй Патрисиу “Вулверхэмптон”, защитники — Регилон “Севилья”, Тапсоба “Байер”, полузащитники — Фальк “Копенгаген”, Банега “Севилья”, Мата “Манчестер Юнайтед”, Навас “Севилья”, нападающий — Винн “Копенгаген”.
Напомним, что “Шахтер” нанес поражение “Вольфсбурга” (3:0) в матче 1/8 финала ЛЕ.