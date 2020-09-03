Троє футболістів потрапили у топ-10 найбагатших знаменитостей світу

Кожне друге місце в десятці зайняли спортсмени — три футболісти, серед яких Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі і Неймар, тенісист Роджер Федерер і баскетболіст Леброн Джеймс.

Федерер із доходом за минулий рік в розмірі 106,3 млн. дол. став третім. Роналду став четвертим (105), а Мессі п’ятим (104). У топ-10 також піднялися футболіст “ПСЖ” Неймар (95,5 млн долл.) і гравець НБА Леброн Джеймс (88,2 млн долл.).

Очолила генерацію американська модель Кайлі Дженнер, чий дохід склав 590 млн. дол. За нею розмістився американський репер Каньє Вест (170).

Як писав УНН, Ілон Маск обійшов Марка Цукерберга та посів третє місце серед найбагатших людей світу.