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Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира

Киев • УНН

 • 15862 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Американское издание "Forbes" определило наиболее богатых знаменитостей планеты, среди которых пять спортсменов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Forbes".

Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира

Каждое второе место в десятке заняли спортсмены — три футболиста, среди которых Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар, теннисист Роджер Федерер и баскетболист Леброн Джеймс.

Федерер с доходом за прошлый год в размере 106 300 000 долл. стал третьим. Роналду стал четвертым (105), а Месси пятым (104). В топ-10 также поднялись футболист “ПСЖ” Неймар (95, млн долл.) и игрок НБА Леброн Джеймс (88,2 млн долл.).

Возглавила генерацию американская модель Кайли Дженнер, чей доход составил 590 млн долл. За ней разместился американский рэпер Канье Уэст (170).

Как писал УНН, Илон Маск обошел Марка Цукерберга и занял третье место среди самых богатых людей мира.

Украинские Национальные Новости

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