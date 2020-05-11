Троє футболістів іспанського клубу заразилися коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Троє футболістів іспанського "Бетіса" здали позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Football Espana і радіостанцію Cadena SER.
Імена гравців не називаються. Відзначається, що двоє з них не мають симптомів захворювання.
Футболістам доведеться провести вдома на карантині два тижні, кожні 72 години проходячи тестування.
Примітно, що окрім гравців "Бетіса" відомо про зараження вірусом ще трьох футболістів чемпіонату іспанської Ла Ліги – Янхеля Еррери з "Гранади", Алекса Реміро з "Реал Сосьєдаду" та Ренана Лоді із "Атлетіко".
Додамо, що на момент вимушеної паузи Ла Ліги, клуби провели по 27 матчів з 38 запланованих. Турнірну таблицю очолює "Барселона".