Трое футболистов испанского клуба заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Трое футболистов испанского "Бетиса" сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Football Espana и радиостанцию Cadena SER.
Имена игроков не называются. Отмечается, что двое из них не имеют симптомов заболевания.
Футболистам придется провести дома на карантине две недели, каждые 72 часа проходя тестирование.
Примечательно, что кроме игроков "Бетиса" известно о заражении вирусом еще трех футболистов чемпионата испанской Ла Лиги - Янхеля Эрреры с "Гранады", Алекса Ремир с "Реал Сосьедад" и Ренана Лоди с "Атлетико".
Добавим, что на момент вынужденной паузы Ла Лиги, клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона".