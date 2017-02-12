Троє чоловіків в масках пограбували ювелірний магазин в Херсоні
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Люди в масках у Херсоні пограбували ювелірний магазин вчора ввечері, передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ НП Херсонщини.
Повідомлення про пограбування до поліції надійшло від 26-річної жінки - працівника ювелірного магазину. Вона розповіла, що близько 18.00 в приміщення магазину увірвалися троє невідомих чоловіків у масках та під погрозою застосування предмету, схожого на пістолет заволоділи ювелірними виробами, після чого зникли у невідомому напрямку.
Сума збитків встановлюється. Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Поліцейські встановлюють усі обставини події. Проводяться заходи по встановленню місцезнаходження та затриманню зловмисників.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, затримано зловмисників, які чинили пограбування на території чотирьох областей.