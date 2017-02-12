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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трое мужчин в масках ограбили ювелирный магазин в Херсоне

Киев • УНН

 • 10911 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Люди в масках в Херсоне ограбили ювелирный магазин вчера вечером, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП Херсонской области.

Трое мужчин в масках ограбили ювелирный магазин в Херсоне

Сообщение об ограблении в полицию поступило от 26-летней женщины - работника ювелирного магазина. Она рассказала, что около 18.00 в помещение магазина ворвались трое неизвестных мужчин в масках и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет завладели ювелирными изделиями, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Сумма ущерба устанавливается. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Напомним, как сообщал УНН, задержаны злоумышленники, которые совершали ограбления на территории четырех областей .

Украинские Национальные Новости

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