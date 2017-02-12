Трое мужчин в масках ограбили ювелирный магазин в Херсоне

Сообщение об ограблении в полицию поступило от 26-летней женщины - работника ювелирного магазина. Она рассказала, что около 18.00 в помещение магазина ворвались трое неизвестных мужчин в масках и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет завладели ювелирными изделиями, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Сумма ущерба устанавливается. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Напомним, как сообщал УНН, задержаны злоумышленники, которые совершали ограбления на территории четырех областей .