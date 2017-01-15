Троє чоловіків на Київщині намагались винести 80 кг металобрухту із зони відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На Київщині прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались винести 80 кг металобрухту із зони відчуження. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Чоловіків правоохоронці зупинили неподалік н.п. Луговики Поліського району за 100 метрів від зони відчуження під час переміщення ними близько 80 кілограмів металобрухту”, — йдеться у повідомленні.
Затримані виявилися жителями прикордоння, чоловіки планували накопичити металобрухт для подальшої реалізації.
“До відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУНП України в Київській області направлено повідомлення для внесення в ЄРДР про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.267-1 КК України („Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами“)”, — повідомили прикордонники.
Затриманих доставили до підрозділу Національної поліції.