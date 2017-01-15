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Троє чоловіків на Київщині намагались винести 80 кг металобрухту із зони відчуження

Троє чоловіків на Київщині намагались винести 80 кг металобрухту із зони відчуження

Київ • УНН

 • 8139 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. На Київщині прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались винести 80 кг металобрухту із зони відчуження. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

“Чоловіків правоохоронці зупинили неподалік н.п. Луговики Поліського району за 100 метрів від зони відчуження під час переміщення ними близько 80 кілограмів металобрухту”, — йдеться у повідомленні.

Затримані виявилися жителями прикордоння, чоловіки планували накопичити металобрухт для подальшої реалізації.

“До відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУНП України в Київській області направлено повідомлення для внесення в ЄРДР про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.267-1 КК України („Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами“)”, — повідомили прикордонники.

Затриманих доставили до підрозділу Національної поліції.

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