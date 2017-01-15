Троє чоловіків на Київщині намагались винести 80 кг металобрухту із зони відчуження

“Чоловіків правоохоронці зупинили неподалік н.п. Луговики Поліського району за 100 метрів від зони відчуження під час переміщення ними близько 80 кілограмів металобрухту”, — йдеться у повідомленні.

Затримані виявилися жителями прикордоння, чоловіки планували накопичити металобрухт для подальшої реалізації.

“До відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУНП України в Київській області направлено повідомлення для внесення в ЄРДР про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.267-1 КК України („Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами“)”, — повідомили прикордонники.

Затриманих доставили до підрозділу Національної поліції.