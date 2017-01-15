Трое мужчин в Киевской области пытались вынести 80 кг металлолома из зоны отчуждения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Киевской области пограничники задержали трех мужчин, которые пытались вынести 80 кг металлолома из зоны отчуждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Мужчин правоохранители остановили неподалеку н.п. Луговики Полесского района в 100 метрах от зоны отчуждения во время перемещения ими около 80 килограммов металлолома", - говорится в сообщении.
Задержанные оказались жителями приграничья, мужчины планировали накопить металлолом для последующей реализации.
"В отдел полиции зоны Чернобыльской АЭС ГУ НП Украины в Киевской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.267-1 УК Украины ("Нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами")", - сообщили пограничники.
Задержанных доставили в подразделение Национальной полиции.