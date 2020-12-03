Циклон "Буреві" накрив узбережжя Шрі-Ланки та Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Влада заявила, що тропічний циклон Буреві рухається у південну частину Індії після того, як на початку цього тижня він обрушився на східне узбережжя Шрі-Ланки, але заподіяв незначні збитки. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
"Метеорологічний департамент Індії (IMD) оголосив "червоне" попередження для частин південних штатів Таміл-Наду і Керала й повідомив, що циклон, як очікується, вдарить у четвер або рано-вранці у п'ятницю. Так, у результаті чергового тропічного циклону на минулому тижні у Таміл-Наду загинуло щонайменше 23 людини", - йдеться у повідомленні.
У метеорологічному департаменті Індії сказали, що у південній частині штату Керала і південній частині штату Таміл-Наду очікуються сильні дощі.
"Метеорологічне управління Індії заявило, що очікує пошкодження будівель з солом'яними дахами і що лінії електропередач та зв'язку можуть бути пошкоджені через поломки гілок дерев. Також очікується, що шторм вдарить по рисовим посівам, плантаціям бананів, деревам папайї і фруктовим садам", - наголошується у повідомленні.
Попередження надійшло після того, як в середу пізно ввечері на Шрі-Ланку обрушився сильний вітер Буреві зі швидкістю до 90 км/год, але без особливих наслідків.
"Районні державні підрозділи по ліквідації наслідків стихійних лих повідомляють, що циклоном не нанесено серйозних збитків", - повідомили у наццентрі управління стихійними лихами.
Нагадаємо, більше 80 людей загинули через циклон "Амфа" в Індії та Бангладеш.