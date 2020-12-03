Циклон "Буреви" накрыл побережье Шри-Ланки и Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Власти заявили, что тропический циклон Буреви движется в южную часть Индии после того, как в начале этой недели он обрушился на восточное побережье Шри-Ланки, но причинил незначительные убытки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
"Метеорологический департамент Индии (IMD) объявил "красное" предупреждение для частей южных штатов Тамил-Наду и Керала и сообщил, что циклон, как ожидается, ударит в четверг или утром в пятницу. Так, в результате очередного тропического циклона на прошлой неделе в Тамил-Наду погибли по меньшей мере 23 человека", - говорится в сообщении.
В метеорологическом департаменте Индии сказали, что в южной части штата Керала и южной части штата Тамил-Наду ожидаются сильные дожди.
"Метеорологическое управление Индии заявило, что ожидает повреждения зданий с соломенными крышами, а линии электропередач и связи могут быть повреждены из-за поломки ветвей деревьев. Также ожидается, что шторм ударит по рисовым посевам, плантациям бананов, деревьям папайи и фруктовым садам", - отмечается в сообщении.
Предупреждение поступило после того, как в среду поздно вечером на Шри-Ланку обрушился сильный ветер Буреви со скоростью до 90 км/ч, но без особых последствий.
"Районные подразделения по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщают, что циклоном не нанесены серьезные убытки", - сообщили в Наццентре управления стихийными бедствиями.
Напомним, более 80 человек погибли из-за циклона "Амфа" в Индии и Бангладеш.