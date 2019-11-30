Трьома поєдинками стартуватиме 16 тур чемпіонату України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Трьома поєдинками 16 туру відновиться чемпіонат України з футболу – Прем'єр-ліга. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
В одному з перших протистоянь о 14:00 на поле "Славутич-Арени" вийдуть колективи луганської "Зорі" та "Карпат".
"Карпати" не перемагають в чемпіонаті 8 матчів поспіль, а окремо взята безвиграшна серія "Карпат" проти "Зорі" з 10 серпня 2013 року триває вже 13 ігор. "Зоря з 21 вересня більше одного голу за матч не пропускає в УПЛ. Також безпрограшна домашня серія луганського клубу триває в чемпіонаті 5 ігор - 3 перемоги та дві нічиї.
У паралельній зустрічі зустрінуться два колективи з нижньої частини чемпіонату – ПФК "Львів" і "Дніпро-1". На користь львів'ян, які виступатимуть домашнім колективом, виступає той факт, що суперни ("Дніпро-1") в гостях в УПЛ перемоги ще не святкував. Натомість клубний рекордний голевий серіал дніпрян в чемпіонаті триває 4 гри - 5 м'ячів.
О 17:00 остання команда таблиці "Ворскла" спробує покращити становище домашньою баталією із "Колосом".
Додамо, що 1 грудня відбудуться інші три матчі в програмі 16 туру чемпіонату.