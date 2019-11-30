Тремя поединками стартует 16 тур чемпионата Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Тремя поединками 16 тура возобновится чемпионат Украины по футболу - Премьер-лига. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
В одном из первых противостояний в 14:00 на поле "Славутич-Арены" выйдут коллективы луганской "Зари" и "Карпат".
"Карпаты" не побеждают в чемпионате 8 матчей подряд, а отдельно взятая безвыигрышная серия "Карпат" против "Зари" с 10 августа 2013 продолжается уже 13 игр. "Заря с 21 сентября более одного гола за матч не пропускает в УПЛ. Также беспроигрышная домашняя серия луганского клуба продолжается в чемпионате 5 игр - 3 победы и две ничьи.
В параллельной встрече встретятся два коллектива из нижней части чемпионата - ПФК "Львов" и "Днепр-1". В пользу львовян, которые будут выступать домашним коллективом, выступает тот факт, что сверхновые ("Днепр-1") в гостях в УПЛ победы еще не праздновал. Зато клубный рекордный голевой сериал днепрян в чемпионате длится 4 игры - 5 мячей.
В 17:00 последняя команда таблице "Ворскла" попытается улучшить положение домашней схваткой с "Колосом".
Добавим, что 1 декабря состоятся другие три матча в программе 16 тура чемпионата.