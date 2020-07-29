Трьома матчами розпочалась серія спарингів перед рестартом НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. ХК “Філадельфія”, “Торонто” і “Едмонтон” здобули перемоги в перших контрольних матчах після карантину, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Гол Скотта Лотона в овертаймі приніс “Флайєрс” перемогу в першому контрольному матчі з 12, які будуть зіграні за три дні перед початком офіційних ігор. Перемога була здобута над “Піттсбургом” з рахунком 3:2.
Повноцінний матч за “Піттсбург” провів капітан Сідні Кросбі, який пропустив п’ять з шести останніх тренувань.
“Відчував себе добре. Деталі ще прийдуть, але в цілому було здорово повернутися”, — сказав Кросбі, який за 19 хвилин на льоду жодного разу не кинув по воротах.
В інших баталіях дубль Керфута допоміг “Торонто” обіграти “Монреаль” — 4:2, а “Калгарі” зазнав фіаско від “Едмонтона” — 1:4.
Додамо, що 1 серпня стартуватиме плей-офф НХЛ.