Тремя матчами началась серия спаррингов перед рестартом НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. ХК “Филадельфия”, “Торонто” и “Эдмонтон” одержали победы в первых контрольных матчах после карантина, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Гол Скотта Лотон в овертайме принес “Флайерз” победу в первом контрольном матче с 12 которые будут сыграны за три дня перед началом официальных игр. Победа была одержана над “Питтсбургом” со счетом 3:2.
Полноценный матч за “Питтсбург” провел капитан Сидни Кросби, пропустивший пять из шести последних тренировок.
“Чувствовал себя хорошо. Детали еще придут, но в целом было здорово вернуться”, — сказал Кросби, за 19 минут на льду ни разу не бросил по воротам.
В других баталиях дубль Керфут помог “Торонто” обыграть “Монреаль” — 4:2, а “Калгари” потерпел фиаско от “Эдмонтона” — 1:4.
Добавим, что 1 августа стартует плей-офф НХЛ.