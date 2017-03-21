Тролейбуси Кропивницького обладнали кнопками виклику поліції
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 березня. УНН. У Кропивницькому стартував пілотний проект із обладнання громадського транспорту кнопками термінового виклику поліції. Про це УНН-Центр повідомили в прес-службі ГУ НП в Кіровоградській області.
Так, водії транспортних засобів та їхні пасажири, які під час поїздок можуть стати свідками правопорушень, матимуть змогу повідомити про це поліцейських.
“Обладнання спеціальними пристроями міських тролейбусів стало наступним кроком, зробленим у рамках Програми „Безпечне місто“. Скористатися кнопкою виклику поліції зможуть водії, пасажири, усі без винятку люди, які матимуть змогу за необхідності звернутися до керманичів та викликати правоохоронців на допомогу”, — запевняє шеф поліції області Сергій Кондрашенко.
Додамо, що кнопки встановлено в місцях значного скупчення людей. Вони є в більшості торговельних закладів, аптеках і супермаркетах, лікарнях та поліклініках, дитячих садках, школах, вишах, банківських установах та на автозаправних станціях.
Нагадаємо, співробітники груп реагувань у Києві здійснили 154 тисячі виїздів за минулий рік, запобігши при цьому 834 кримінальних правопорушень.