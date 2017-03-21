Троллейбусы Кропивницкого оборудовали кнопками вызова полиции
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 марта. УНН. В Кропивницком стартовал пилотный проект по оборудованию общественного транспорта кнопками срочного вызова полиции. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ГУ НП в Кировоградской области.
Так, водители транспортных средств и их пассажиры, которые во время поездок могут стать свидетелями правонарушений, смогут сообщить об этом полицейским.
"Оборудование специальными устройствами городских троллейбусов стало следующим шагом, сделанным в рамках Программы «Безопасный город». Воспользоваться кнопкой вызова полиции смогут водители, пассажиры, все без исключения люди, которые смогут при необходимости обратиться к водителю и вызвать правоохранителей на помощь ", - уверяет шеф полиции области Сергей Кондрашенко.
Добавим, что кнопки установлены в местах значительного скопления людей. Они в большинстве торговых заведений, аптеках и супермаркетах, больницах и поликлиниках, детских садах, школах, вузах, банковских учреждениях и на автозаправочных станциях.
Напомним, сотрудники групп реагирования в Киеве совершили 154 тысячи выездов за прошлый год , предотвратив при этом 834 уголовных правонарушения.