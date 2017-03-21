Троллейбусы Кропивницкого оборудовали кнопками вызова полиции

Так, водители транспортных средств и их пассажиры, которые во время поездок могут стать свидетелями правонарушений, смогут сообщить об этом полицейским.

"Оборудование специальными устройствами городских троллейбусов стало следующим шагом, сделанным в рамках Программы «Безопасный город». Воспользоваться кнопкой вызова полиции смогут водители, пассажиры, все без исключения люди, которые смогут при необходимости обратиться к водителю и вызвать правоохранителей на помощь ", - уверяет шеф полиции области Сергей Кондрашенко.

Добавим, что кнопки установлены в местах значительного скопления людей. Они в большинстве торговых заведений, аптеках и супермаркетах, больницах и поликлиниках, детских садах, школах, вузах, банковских учреждениях и на автозаправочных станциях.

Напомним, сотрудники групп реагирования в Киеве совершили 154 тысячи выездов за прошлый год , предотвратив при этом 834 уголовных правонарушения.