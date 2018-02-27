Трирічна дитина потрапила до лікарні з вогнепальним пораненням на Донеччині

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У місті Мирноград Донецької області чоловік ненадовго залишив без нагляду зброю, чим і скористався онук чоловіка. Дитина випадково вистрілила собі в ногу, про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.

“Було встановлено, що дитина гостювала у своїх дідуся та бабусі. Ввечері дідусь 1950 року народження чистив свій зареєстрований пістолет. Чоловік на декілька хвилин вийшов до іншої кімнати, залишивши зброю на тумбочці, після чого почув постріл. Повернувшись, він побачив пораненого онука і відразу викликав швидку” — зазначили у прес-службі Покровського відділу поліції.

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Наразі хлопчик перебуває у лікарні, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 “Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування” Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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