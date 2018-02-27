Трехлетний ребенок попал в больницу с огнестрельным ранением в Донецкой области

"Было установлено, что ребенок гостил в своих дедушки и бабушки. Вечером дедушка 1950 года рождения чистил свой зарегистрированный пистолет. Мужчина на несколько минут вышел в другую комнату, оставив оружие на тумбочке, после чего услышал выстрел. Вернувшись, он увидел раненого внука и сразу вызвал скорую", - отметили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

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Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.