Трьох затриманих за фактом вибуху на "Запоріжкоксі" відпустили з-під варти
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 березня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя відпустив з-під арешту трьох затриманих по вибуху на комбінаті “Запоріжкокс”. Про це кореспонденту УНН повідомила в.о. начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Катерина Людвік.
Як стало відомо кореспонденту, двом працівникам комбінату було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Третього, відповідального співробітника підрозділу ГУ ДСНС і Запорізькій області, суддя відпустив під особисте зобов’язання.
Нагадаємо, близько 15:00 16 березня під час проведення зварювальних робіт стався вибух збірника води, в якому містився охолоджений технологічний коксовий газ, внаслідок чого загинули 4 працівника товариства-підрядника.
Попередньою причиною вибуху є порушення технологічного регламенту під час проведення вогневих робіт.
Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням поліції в області, проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.
За фактом вибуху внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).