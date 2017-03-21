Трое задержанных по факту взрыва на "Запорожкоксе" отпустили из-под стражи

Как стало известно корреспонденту, двум работникам комбината была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Третьего, ответственного сотрудника подразделения ГУ ГСЧС и Запорожской области, судья отпустил под личное обязательство.

Напомним, около 15:00 16 марта во время проведения сварочных работ произошел взрыв сборника воды, в котором находился охлажденный технологический коксовый газ, в результате чего погибли 4 работника общества-подрядчика.

Предварительной причиной взрыва является нарушение технологического регламента при проведении огневых работ.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделением полиции в области, проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

По факту взрыва внесены сведения в ЕГРДР и начато уголовное производство по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).