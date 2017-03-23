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Трьох столичних держвиконавців затримали за хабарництво

Трьох столичних держвиконавців затримали за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Трьох державних виконавців затримали у Києві за хабарництво правоохоронці, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Зокрема, один з керівників Дніпровського райвідділу ДВС у Києві разом з підлеглим систематично отримував гроші від однієї з сторін виконавчого провадження за непроведення виконавчих дій. Таким чином зловмисники щомісячно незаконно збагачувались на 12 тисяч гривень. Оперативники спецслужби затримали здирників під час чергового одержання хабара.

Також співробітники СБУ затримали працівника Управління ДВС у Києві, який за непроведення виконавчих дій вимагав через посередника дві тисячі доларів.

В обох випадках відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, голова Держрезерву В.Мосійчук вимагав хабар у “Трейд Коммодіті”.

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