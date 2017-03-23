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Трех столичных госисполнителей задержали за взяточничество

Трех столичных госисполнителей задержали за взяточничество

Киев • УНН

 • 8527 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Трех государственных исполнителей задержали в Киеве за взяточничество правоохранители, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, один из руководителей Днепровского райотдела ГИС в Киеве вместе с подчиненным систематически получал деньги от одной из сторон исполнительного производства за несовершение исполнительных действий. Таким образом злоумышленники ежемесячно незаконно обогащались на 12 000 гривен. Оперативники спецслужбы задержали вымогателей во время очередного получения взятки.

Также сотрудники СБУ задержали работника Управления ГИС в Киеве, который за непроведение исполнительных действий требовал через посредника две тысячи долларов.

В обоих случаях возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, глава Госрезерва В.Мосийчук требовал взятку от "Трейд Коммодити".

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