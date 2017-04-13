Трьох сирійців затримали на кордоні у Львівській області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Трьох громадян Сирії, серед яких була й маленька дитина, затримали вночі на Львівщині при спробі незаконно перетнути державний кордон України. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"На Львівщині прикордонники зупинили трьох сирійців, серед яких була неповнолітня дитина", - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, учора, 12 квітня, в рамках спеціальної операції "Кордон-2017", прикордонники відділу "Рава-Руська" за допомогою приладу нічного бачення виявили чоловіка та жінку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України з неповнолітньою дитиною.
Висунувшись одразу до вказаного місця здійснення правопорушення, прикордонники зупинили іноземців в 800 метрах від державного рубежу. Документів у затриманих не було, але, з їх слів, з’ясувалося, що вони є громадянами Сирії та мали намір потрапити до однієї з країн Європейського Союзу. У небезпечну подорож іноземці взяли з собою дитину 2012 року народження.
Наразі 3 громадян Сирії охоронці кордону доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин та складання адміністративних документів.
Як повідомляв УНН 12 квітня, з початку "безвізу" трьох громадян Грузії не пустили до ЄС.